Grandi ambizioni per il Fluminense, che vuole provare a riportare in Brasile due grandi giocatori: "Stiamo aspettando una decisione di Thiago Silva - fa sapere il presidente Bittencourt - Non sappiamo se rimarrà al Chelsea, ma se dovesse decidere di non rinnovare il contratto tratteremo con lui. Vorrei prendere anche Marcelo, prima bisogna capire se rinnoverà il contratto in scadenza con l'Olympiakos".