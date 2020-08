Thiago Silva dice addio al PSG dopo il ko in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Così il brasiliano a Sky Sport ha parlato del suo futuro: "“Mi dispiace andare via così da Parigi, era il mio sogno, il sogno della squadra vincere la Champions. Gli ultimi miei due mesi, volevo far di tutto per vincere la coppa ed entrare nella storia, però bisogna continuare. Gli ultimi mesi sono stati molto difficili, pensavo spesso alla fine, all’ultima partita o no da fare. Oggi pensavo troppo a queste cose, in futuro tutti potranno vedere cos’abbiamo fatto per questa squadra. Non giocherò l’anno prossimo con questa maglia e sicuramente sarò un tifoso. Qui è stata l’ultima partita, al PSG, è stata una decisione del club che io accetto. Io sono molto felice degli 8 anni passati qui, ora devo cercare un’altra squadra, sicuramente sarò molto contento anche dopo. Ho sognato di vincere questa Champions. Quello che dicono sulla Fiorentina non è vero. Il mio agente sta parlando con loro e altre squadre, ma nulla è firmato. Domani o dopodomani capirò bene le offerte arrivate e prenderò la miglior decisione per me e la mia famiglia”.