Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato a Canal+ dopo la vittoria di ieri sul Caen e si è concentrato sul nuovo Milan: "Leonardo? Non mi ha chiamato. Sono al Psg e sono felice a Parigi, ho un contratto e spero di finire qui la mia carriera".



SUL PSG - "Tuchel e Buffon? Ogni allenatore ha le proprie idee, dobbiamo lavorare. Gigi? È incredibile, vuole ancora vincere trofei e farà tante cose positive per il Psg. È già un leader, sono felice di giocare con una stella del calcio come lui".