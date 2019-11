Nel corso di un'intervista con France Football, Thiago Silva ha svelato un retroscena sull'estate 2012, quando lui e Zlatan Ibrahimovic hanno lasciato il Milan per approdare al Paris Saint-Germain. "Subito dopo la mia firma con il PSG, Zlatan mi ha chiamato per chiedermi se davvero avevo firmato. Gli ho risposto di sì e lui mi ha detto: 'Niente scherzi eh? Se non vai tu, io non firmo e se mi dici una bugia vengo a prenderti'".