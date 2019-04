Come riporta Le Parisien, domenica sera Isago Silva, figlio di Thiago Silva, e la zia della moglie del difensore brasiliano sono state vittime di una rapina a Créteil, vicino Parigi. La signora era andata a prendere il piccolo Isago, che aveva appena disputato un torneo con la squadra Under 11 del PSG; intorno alle 19, il bambino e la pro-zia sono stati avvicinati e minacciati con una pistola da due uomini, che sono riusciti a rubare un orologio di Gucci. Non è la prima disavventura del genere per Thiago Silva, che a dicembre 2018 ha subito un furto nella propria abitazione (situata nel 16° arrondissement parigino) mentre era impegnato in una partita di Ligue 1.