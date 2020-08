Con questo post su Instagram il difensore brasiliano ha detto addio al club francese: "'Il valore delle cose non è nel tempo che durano, ma nell'intensità con cui accadono. Per questo motivo ci sono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone inconfondibili' (Fernando Pessoa). Oggi un ciclo termina, dopo 8 anni nella squadra del PSG, vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, tutto il team tecnico e la direzione, i fan, la mia famiglia, Dio e gli amici, per tutti questi felici momenti che abbiamo vissuto nella Città luce. Qui con mia moglie abbiamo vissuto momenti indimenticabili, i nostri figli sono cresciuti, siamo diventati cittadini francesi, e porteremo per sempre questi anni vissuti e la Francia nei nostri cuori. Grazie mille", si legge.