Presente in Gran Bretagna in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, il difensore del Chelseaè stato intercettato da Sky Sport e ha avuto modo di commentare anche le voci che vorrebbero la sua squadra interessata a Paulo"Ci sono delle notizie che, gliel'ho chiesto, ma non vuole dirmelo. Se mi piacerebbe? Certo, è un fuoriclasse. Aiuterebbe tantissimo se arriva"."Pulisic? È un bravo ragazzo e un giocatore fantastico. Lo scorso anno non ha avuto grande possibilità di giocare con noi. Non so se andrà al Milan al cento per cento, ma se dovesse andare farebbe sicuramente bene. Loftus-Cheek farà sicuramente bene. Le grandi squadre passano momenti così, ma poi tornano a essere grandi".L'agente di Dybalaper trattare sia la soppressione della clausola da 12 milioni valida per l'estero, sia l'aumento dell'ingaggio percepito dal suo assistito fino a sei milioni più bonus ( L'APPROFONDIMENTO ). La volontà delle parti sembra quella di proseguire assieme, ma l'assalto del Chelsea è ancora tutt'altro che scacciato.