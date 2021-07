Thiago Silva, difensore ex Milan, ora al Chelsea, dove ha vinto la Champions League, parla del suo futuro dal ritiro del Brasile, impegnato in Copa America: "Spero di fare come Maldini e giocare fino a 40-41 anni. I miei piani sono questi e mi sono preparato per riuscirci. A 36 anni continuo a giocare ad alti livelli e tutto questo mi riempie d'orgoglio. Da or in poi dovrò affrontare ogni stagione e ogni torneo con molta attenzione, perché il mio fisico non è più quello di 2-3 anni fa"