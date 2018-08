Ha recentemente chiuso al ritorno in rossonero, ma Thiago Silva ha sempre il Milan nel cuore. Intervistato da Sky Sport, il difensore del PSG commenta l'ingresso in società di Leonardo e Paolo Maldini: "Leonardo e Maldini sono i campioni di cui aveva bisogno il club, dopo aver cambiato tutta la società era difficile ritrovare la vittoria. Loro sono persone che sanno cosa vuol dire vincere, quindi ora la strada sembra un po' più semplice, spero che il Milan possa fare molto meglio quest'anno. Specie con Gattuso come allenatore, è bravissimo, sono contento. Spero che anche da lontano possiamo tifare per il Milan".