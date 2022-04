Non solo Botman nei pensieri del Milan per la difesa del futuro, si valuta anche un altro colpo green. Tra i nomi sul taccuino dei rossoneri c'è da tempo Malick Thiaw e il difensore dello Schalke 04 ha confermato i contatti in un'intervista a waz.de: "Ci sono stati alcuni colloqui, se n’è occupato il mio agente. Sono concentrato sullo Schalke e sono ancora qui. Dio ha un destino per ognuno di noi. Preferisco la promozione piuttosto che essere il giocatore più costoso della storia della 2.Bundesliga. Ma ovviamente entrambe le cose sono possibil".