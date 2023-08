"A volte devo darmi un pizzicotto per rendermi conto di quanto sia passato in fretta".si gode la sua avventura ale non nasconde l'emozione. Il difensore centrale tedesco, arrivato l'estate scorsa dallo Schalke 04, racconta a Sport Bild il suo trasferimento in rossonero: "Mi sembra di essere in un sogno. In termini sportivi, il cambiamento è stato molto grande. Da Düsseldorf, dove vivevo prima, a Milano, il cambiamento non è stato troppo duro: si passava da una grande città all'altra... ma la tua vita è cambiata radicalmente! Ho lasciato i miei genitori e i miei fratelli per la prima volta, vivo qui con mia moglie per la prima volta. All'inizio tutto era nuovo e difficile, soprattutto a causa della barriera linguistica. Ma il club ha esperti per ogni settore della vita che aiutano. Nel frattempo, conosco bene i miei compagni di squadra, facciamo cose nel tempo libero. Mi trovo bene, la città è un sogno, la gente è molto gentile".- Thiaw è molto religioso e spiega: "Sono musulmano, sono cresciuto credente e sono entrato in contatto con la religione in tenera età. Prego cinque volte al giorno, osservo il Ramadan. La mia religione mi dà una forza estrema".- Thiaw racconta i propri progressi e un aneddoto sulla sua infanzia: "Sono diventato più maturo, mi assumo più responsabilità. Sono più onesto con me stesso e anche più autocritico. Conoscere un club così grande come il Milan è stato incredibile.. Quando sono andato a fare le visite mediche per la prima volta e ho visto la maglietta con il logo del Milan alla visita medica, non riuscivo a crederci. Ero incredibilmente orgoglioso e felice in quel momento. Mi sono scattato subito un selfie".- Quale leggenda ricorda? Malick non ha dubbi: "Mi è sempre piaciuto lo stile e il modo di giocare di. In generale, devo dire che mi ci sono voluti alcuni giorni o settimane per capire che stavo davvero giocando per il Milan".- Una menzione a parte la merita: "Mi chiedevo come era quasi ogni giorno. Zlatan è stato la seconda persona che mi ha parlato al Milan. La squadra aveva una partita, io ero in sala pesi, in bicicletta. Zlatan si è avvicinato a me. Io sono alto, ma lui mi sovrastava in altezza e larghezza. È stato un momento cruciale. Non avevo paura di Ibra, ma avevo rispetto. Ero felice di condividere lo spogliatoio con una delle più grandi personalità del calcio mondiale degli ultimi decenni. Mi ha detto 'benvenuto'".- Thiaw ricorda poi il percorso in Champions League con il Milan fino alle semifinali: "on sono stato nominato per la squadra fino alla fase a eliminazione diretta. E lì è iniziato tutto per me, nella partita contro il. Quando ho sentito per la prima volta l'inno della Champions League in piedi sul campo di San Siro, mi è venuta la pelle d'oca su tutto il corpo e ho pensato: wow! Sono estremamente grato di poter vivere tutto questo. La partita in casa è stata incredibile: nell'undici titolare, in Champions League, contro Kane. La partita è andata molto bene per me. Dopo di che ho capito cos'è davvero la Champions League. Kane? Avevamo lui e la squadra sotto controllo, non ha creato pericolo né fatto gol. Personalmente, Kane è molto calmo come avversario, non c'è stato alcuno scambio di battute".- In Italia Thiaw può usufruire di una storica scuola di difensori: "Allo Schalke ho imparato molto da Norbert Elgert al Knappenschmiede. Poi ho cercato di imparare da solo, ad esempio studiando gli altri giocatori. Pensavo di essere molto intelligente e di sapere molte cose. Poi sono arrivato in Italia e mi sono reso conto molto rapidamente che ho ancora molto da migliorare. Gli italiani sono molto severi, molto meticolosi. Non importa se hai fatto 15 partite buone: trovano sempre qualcosa che puoi migliorare. Al Milan non giochiamo in modo puramente italiano. Tuttavia, la nostra squadra ama difendere. I tifosi celebrano le azioni difensive come i gol. Pertanto, la difesa viene allenata in modo quasi ossessivo. Ogni dettaglio viene discusso con gli allenatori, ad esempio che devo essere più vicino all'avversario".- Sorprendentemente, però, Malick non ha un difensore come modello di riferimento: "Non proprio, perché sono diventato un difensore centrale solo a 17, 18 anni. Prima di allora ero un centrocampista difensivo.mi ha sempre affascinato. Era forte, muscoloso, con un buon tiro, eppure tutto sembrava molto facile".- Il ct tedesco Hansi Flick è un grande sostenitore di Thiaw, che racconta la prima partita internazionale in Polonia: "È stato incredibile quando è suonato l'inno e sono scesa in campo. Ero un po' nervoso, ma soprattutto felice. È il momento più importante della mia carriera finora. La partita è andata bene per me, nonostante la sconfitta. L'allenatore della nazionale mi ha elogiato per la mia prestazione. Infine, mi ha chiamato per augurarmi buon compleanno".- In nazionale, poi, c'è un amico come: "Toni è come un fratello maggiore per me - spiega Thiaw -. Mi ha subito accettato bene, è diventato subito un amico ed è semplicemente un personaggio estremamente onesto e autentico. Mi ha dato molti consigli. Anche Toni è andato all'estero, prima in Italia. Durante il viaggio negli Stati Uniti con il Milan, abbiamo incontrato Toni e il Real. Ci siamo scambiati le maglie, appenderò la maglia di Toni a casa. Se sogno di formare con lui la difesa agli Europei in casa? Sì, l'Europeo nel mio Paese è il mio obiettivo più grande. Come calciatore, è naturale che si voglia giocare il più possibile: naturalmente questo è il mio sogno in Nazionale. Ma per me ogni convocazione è qualcosa di molto speciale. Per questo devo continuare a lavorare duramente ogni giorno al Milan".