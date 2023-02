Una grande partita, una prestazione da migliore in campo al suo esordio in Champions League. Thiaw è stato il grande protagonista della vittoria ottenuta dal Milan sul Tottenham, quasi a sorpresa considerando che di fronte aveva due campioni di livello assoluto come Kane e Son. Autoritario sul gioco aereo, coraggioso e tempestivo nel cercare l’anticipo: dalle sue parti il Tottenham ha trovato un autentico muro. E anche il pubblico di San Siro ha sottolineato ogni suo intervento con degli applausi scroscianti.



CHE AFFARE - Per molti Thiaw può essere una sorpresa ma non di certo per il Milan che prima di concludere l’operazione, la scorsa estate, con lo Schalke 04 lo aveva fatto seguire a lungo. Malick poteva arrivare in rossonero già nell’estate del 2021 e poi nel mercato di gennaio del 2022, due tentativi concreti andati a vuoto di fronte alle richieste esose del club tedesco. A 6 milioni più 1 di bonus è stata trovata la quadratura del cerchio per quella che può essere considerata un’operazione con delle prospettive molto interessanti sia dal punto di vista tecnico che economico. Perché Thiaw ora avanza sempre di più la candidatura per recitare un ruolo da protagonista e non da semplice alternativa. Pioli lo sa e ha già in mente quella che può essere l’intesa con Tomori per una coppia difensiva che rappresenta il futuro del Milan.