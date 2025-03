Thiaw continua ad essere ignorato dalla Germania: ipotesi cambio nazionale per il difensore del Milan

Il classe 2001 del Milan. L'ex allenatore del Bayern Monaco tra le altre infatti gli ha preferito, oltre ad altri difensori più rodati con la maglia della Germania, anche l'interista e rivale cittadino Yann Aurel Bisseck, alla prima chiamata con la selezione maggiore. Lo stesso Nagelsmann ha detto, in alcune dichiarzioni recenti: "Thiaw è un giocatore molto giovane e talentuoso".

- Non si tratta della prima esclusione del numero 28 rossonero dell'elenco dei convocati della nazionale teutonica:, ma tutte arrivate in gare non ufficiali. Questo nonostante la titolarità ritrovata con la maglia del Milan, soprattutto dopo l'arrivo a Milano di Sergio Conceicao - da quel momento 13 presenze di cui 11 da titolare tra tutte le competizioni, su 15 partite totali. Inoltre nel 2021 il classe '01 è anche diventato Campione d'Europa con la Germania under-21 - nell'edizione ospitata da Slovenia e Ungheria - senza però mai scendere in campo.

- Viste le recenti esclusioni dalla selezione tedesca sembra dunque più verosimile un cambio di nazionale per il difensore ex Schalke 04, nonostante già in un primo momento avesse rifiutato una chiamata dal- nazione d'origine del padre - tra le più autorevoli selezioni del calcio africano e campione in Coppa d'Africa nel 2021. C'è anche però un'altra possibilità per il difensore del Milan, che potrebbe rispondere anche a un'eventuale chiamata della, paese d'origine della madre.