Anche in dieci abbiamo fatto tutto quello che era necessario, abbiamo concesso poco: due tiri da 20-25 metri e uno di quelli è finito dentro”. Al netto della chiara incidenza dell’episodio dell’espulsione di Thiaw, che ha cambiato il senso e la direzione di una partita che il Milan stava comandando - pur senza impensierire più di tanto la Juve -, a maggior ragione contro avversari che difendono bassi, come la Juve di Allegri.- Alle problematiche croniche di sbloccare certe partite con espedienti come il tiro da fuori area o la palla inattiva si aggiungono quelle legate al comportamento dei centrocampisti ed in particolare delle due mezz’ali: nella stagione 2021/2022 (quella dell’ultimo scudetto)un rendimento già sceso nel corso dell’annata successiva -- e che nella prima parte di quella in corso sta riproponendo un trend che merita attenzione.(in Champions League è ancora a secco dopo due partite), a segno a Cagliari e autore pure di due assist, prima di procurarsi l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori in occasione delle ultime due gare. Due i passaggi decisivi pure di Reijnders, che pure ha avuto le sue opportunità dall’inizio di questa stagione (15 tiri verso la porta avversaria) ma che sta denotando una precisione ben al di sotto degli standard a cui aveva abituato tutti nell’ultimo biennio in Olanda. 13 reti totali nelle due stagioni più recenti, a fronte delle due conclusioni che hanno preso lo specchio di porta, del palo e delle 7 parate registrate dai portieri rivali in questo avvio di Serie A (fonte Lega Serie A).- Aggiungiamo a questi dati il cross di Musah che frutta la rete decisiva contro il Genoa di Pulisic, ma a livello meramente statistico la produzione offensiva del centrocampo del Milan finisce qui. Il problema, il vero problema, è che o le cifre da sole rivelano solo una faccia della realtà. L’altra porta ad un ragionamento più ampio sull’atteggiamento dei giocatori citati (e di quelli non nominati come Krunic, Adli e Pobega) e sulIl Milan visto contro la Juve fino al momento dell’episodio spartiacque di Thiaw: tentata sempre dall’idea - connaturata nel suo modo di fare calcio - di cercare gli uno contro uno in ogni zona del campo, ma al tempo stesso- La versione osé che ha sistematicamente messo in difficoltà i rossoneri contro i nerazzurri di Inzaghi è stata progressivamente abbandonata nelle settimane a venire per provare a mantenere un assetto più equilibrato:, il guizzo a fine partita di Pulisic a Genova. Per paura di difendere in modo meno efficace - e in effetti, tolta la scoppola contro l’Inter, pure le precedenti partite avevano evidenziato una certa tendenza a subire le ripartenze avversarie in campo aperto - Pioli e i suoi calciatori hanno scelto di scendere a compromessi, ma le cose fatte a metà sono spesso quelle che alimentano i maggiori dubbi. La coperta è corta e i prossimi test contro Paris Saint-Germain e Napoli saranno molto indicativi.