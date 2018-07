Il presidente e socio di minoranza dell'Inter, Erick Thohir è tornato a parlare in Indonesia del campionato italiano: "Se tornerà ai fasti di un tempo? Penso di sì, la Serie A era il miglior campionato negli anni ’90. Ora il campionato più importante è la Premier, in competizione con la Liga e la Serie A. Ma la Liga è dominata da tre club, in Italia possono arrivare fino a sei club a giocarsi il titolo, quindi la competizione è molto più complicata. In Premier giocano i migliori del mondo, i due migliori in assoluto giocavano nella Liga. Anche la Francia ha svoltato con l’arrivo di Neymar al Psg ma in Francia c’è solo il Psg di competitivo quindi il campionato è meno impegnativo rispetto alla Liga. Penso che quello di cui parlavo nel 2013 sia ora realtà: il campionato italiano ha bisogno di nuovi investitori. Dopo Pallotta e il mio arrivo, ora c’è Suning, c’è Saputo al Bologna e il Milan ha proprietari americani. Ora, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, lo status della Serie A crescerà ancora, anche economicamente e rispetto ai diritti tv. Le partite tra Inter e Juventus, poi, fanno già registrare sempre il tutto esaurito”.