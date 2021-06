Erick Thohir di nuovo presidente dell'Inter? L'ex presidente nerazzurro, oggi ministro per gli affari economici su nomina del presidente dell'Indonesia, ha confessato nel corso del podcast con l Youtuber Deddy Corbuzier: "La tentazione c'è, soprattutto da quando l'Inter ha vinto il campionato. La tentazione c'è di acquistarla di nuovo, soprattutto da quando Conte è andato via".



Ipotesi affascinante, ma impercorribile per questioni economiche date anche dal momento di crisi per la pandemia di coronavirus. Lo evidenzia lo stesso Thohir: "Penso che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso", riporta Republika.