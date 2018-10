Ieri l'Inter ha voltato pagina, nominando Steven Zhang nuovo presidente al posto di Erick Thohir. L'ormai ex numero uno nerazzurro ha parlato dall'Indonesia di questo cambio ai vertici societari: "Ieri sera, a causa del duro compito che ho intrapreso per le elezioni presidenziali, mi sono dimesso da presidente dell'Inter. Questo è il mio impegno ora, lavoriamo seriamente per questo obiettivo".