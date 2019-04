Sfuma un obiettivo di mercato di Inter e Roma in vista della prossima stagione. Infatti Thomas Partey centrocampista dell'Atletico Madrid che negli ultimi mesi è stato più volte accostato ai due club italiani ha escluso qualsiasi possibilità di partenza, giurando fedeltà ai Colchoneros. Il ghanese che è uno dei fedelissimi del Cholo Simeone al termine del match perso contro il Barcellona al Camp Nou, ha voluto ribadire ancora una volta il suo amore per l'Atletico spegnendo definitivamente le voci di mercato che lo volevano lontano da Madrid



RESTO QUI: "Sono cresciuto all'Atletico Madrid e sicuramente resto qui, non so dove possa stare meglio di qua, finché mi vorranno io non mi muovo", le parole del giocatore in mixed zone al termine del match.