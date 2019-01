L'accordo già firmato da Morten Thorsby con la Sampdoria per la prossima stagione potrebbe costare davvero molto caro al centrocampista dell'Heerenveen. Il giocatore norvegese infatti è stato messo fuori rosa dal suo club, che lo ha destinato alla squadra riserve per 'punirlo', forzando nel contempo la mano ai blucerchiati, con l'obiettivo di costringere Corte Lambruschini ad acquistare subito il calciatore classe 1996.



"L’anno nuovo è iniziato alla grande, ma ovviamente non è l’ideale essere tagliato fuori dalla prima squadra. Nessuno è contento di questa situazione, al momento ci sono solo perdenti. È abbastanza inutile per me disputare il resto della stagione con la seconda squadra, quindi spero nel frattempo di trovare qualcos’altro" ha detto Thorsby a TV2. "In ogni caso, devo andare da qualche parte in cui possa giocare, a meno che non riesca ad andare alla Sampdoria già a gennaio. Loro stanno affrontando situazioni riguardanti anche altri giocatori, ma spero che alla fine le parti possano arrivare a una soluzione". Il centrocampista si dimostra comprensivo con la sua squadra: "Capisco che l’Heerenveen voglia ottenere il miglior accordo possibile per sé, e ho sempre detto che voglio che guadagnino qualcosa dalla mia cessione, dopo tutti i miei anni qui" ha rivelato, come riporta Sampnews24.com. "Sono qui da molto tempo ed è un grande onore, sono molto affezionato al club. Capisco che siano delusi adesso, ma credo che non abbiano saputo gestire al meglio questa operazione".



Nonostante il poco impiego che gli si prospetta, Thorsby non sembra particolarmente preoccupato per i prossimi mesi: "Certo che non è una situazione in cui mi farebbe piacere finire, ma non sono preoccupato per il futuro. Anche se fosse, si parla di quattro mesi. Non sono pochi, ma neanche così tanti da poter condizionare il mio futuro".