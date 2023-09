L'Inter strapazza 5-1 il Milan nel derby e tra i protagonisti c'è Marcus Thuram, autore di un gol spettacolare per il momentaneo 2-0. L'attaccante nerazzurro ha parlato a Dazn al termine dell'incontro: "Ho sentito tanto rumore, un bel rumore, anche i compagni sono venuti subito è stato un bel momento. Speravo di essere subito così incisivo, l'Inter è una grande squadra e speravo di poter dare il mio contributo".



IL GOL - "Un bell'assist di Dumfries, la palla è andata un po' lunga, ero solo con il difensore e ho deciso di tirare. E' facile giocare con Lautaro perché lui capisce bene il gioco, sa creare spazi, e se c'è spazio corro verso la porta e questo mi piace".



FRATTESI - "Dopo i due gol in Nazionale gli ho detto che doveva farli anche con l'Inter e mi ha ascoltato...".



PERCHE' L'INTER - "Dovevo venire già due anni fa. Sono rimasto al Gladbach e ho lavorato per ritrovare la fiducia dell’Inter che non mi ha lasciato e penso che era ovvio che sarei venuto all’Inter in estate".



MESSAGGIO DI PAPA' - "Era allo stadio ma ancora non l'ho visto".