Lilian Thuram, ex difensore di Parma, Juventus e Barcellona, ha parlato in un'intervista ad una televisione spagnola del possibile futuro di suo figlio Marcus Thuram. L'attaccante, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach, è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è molto richiesto sul mercato. In quest'ottica, prende piede l'ipotesi di vedere Marcus Thuram in maglia blaugrana dalla prossima stagione. "Qualsiasi giocatore sogna di giocare nel Barcellona" ha precisato il padre, aprendo alla possibilità di vedere il giocatore al Camp Nou.