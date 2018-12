Lilian Thuram dice tutto a Marca, dalla Juventus in Champions al razzismo nel calcio. Queste le sue dichiarazioni: "La prima volta che ho sentito parlare di Messi? Ero alla Juve. I miei compagni erano andati a giocare il Gamper, io ero rimasto a Torino perché tornavo dalla Nazionale. Quando la squadra rientrò, tutti parlavano di questo ragazzino di 17 anni che si chiamava Messi e che era impossibile da fermare. Anni più tardi, quando sono passato al Barcellona, si vedeva che sarebbe arrivato molto in alto: era il migliore”.



CHAMPIONS - "La Juve come tutti gli anni punta alla Champions. Lo dice la sua storia, il suo blasone. Ma con CR7 quest'anno un po' di più".



RAZZISMO - "Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. Ed è per i motivi di prima che l'omosessualità non è accettata, anzi può addirittura essere considerata pericolosa. Non è un problema del calcio, ma sociale. A Parigi, quando avevo nove anni, mi prendevano in giro perché ero nero. E da lì viene automaticamente fatto pensare che il nero valga meno del bianco. Anche questo è un grave motivo culturale: bisogna spiegare ai bambini che tutto questo non è naturale. Il calcio per fortuna accetta i giocatori di colore, ma la società fatica ad accettarlo”.