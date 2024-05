Thuram con Henry: "Grazie a lui entro in campo per ammazzare l'avversario. Voglio un annata da 20 gol e 20 assist"

è stato intervistato face to face per CBS Sport da uno dei suoi "parenti acquisiti", lo 'zio'. I due attaccanti francesi hanno parlato in collegamento telematico e raccontato diversi aneddoti."Il miglior consiglio che mi ha dato? Me ne ha dati tanti, se devo sceglierne uno è questo: quando sei in campo non hai amici, devi andare in campo per ammazzare l'avversario"."Sono una persona molto solare, mi piace scherzare e ridere; ma parlando con lui mi sono creato questo stato mentale per il quale nel fine settimana devo giocare come mi ha consigliato".

"So che ha fatto una stagione con 20 gol e 20 assist, direi che non sarebbe male come traguardo da raggiungere (causando una reazione un po' scossa del suo interlocutore, ndr)... So che gli attaccanti devono segnare in primo luogo, ma a me piacciono più gli attaccanti come Thierry o come Karim Benzema, che sanno segnare ma che sanno anche far giocare meglio la squadra. Ecco, questo è il tipo di attaccante che voglio diventare"."Ci siamo sfidati una sola volta, lui allenava il Monaco e io giocavo nel Guingamp. Penso sia stata la partita dove ero più motivato nella mia vita". Risposta immediata di Henry: "Quel giorno Thuram mi ha ucciso, meglio non ricordi quello che mi hai fatto... Spero tu non lo faccia col Como l'anno prossimo".