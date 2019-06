L'ex difensore della Juventus Lilian Thuram è intervenuto sull'argomento del momento in casa bianconera, ossia l'attesa per la scelta del nuovo allenatore. A margine della presentazione di un libro, ha dichiarato: "Credo che Guardiola sia veramente un grande allenatore, ma per dire la verità mi sembra difficile lasci il Manchester City. La Juve comunque ha sempre avuto grandi allenatori e il calcio è bello perché puoi vincere in mille modi diversi. Puoi vincere con Guardiola o con Klopp, che non sono la stessa cosa, la Juventus ha vinto tanti campionato di fila con un allenatore molto bravo e io sono sicuro che alla fine arriverà una allenatore in gamba perché i dirigenti della Juve hanno sempre fatto bene le cose".



SU SARRI - In pole position per la successione di Massimiliano Allegri c'è Maurizio Sarri, pronto a liberarsi dal Chelsea: "Io non conosco bene Sarri, so che le sue squadre giocano bene, il Napoli giocava bene, ma l'ultima volta che ho letto qualcosa di Sarri diceva che voleva rimanere al Chelsea. ripeto, penso che sarà un allenatore bravo e la Juve continuerà a vincere". CONTE-INTER - A proposito dell'approdo dell'ex compagno di squadra a Torino Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: "Non l'ho vista come tradimento. Io credo sia stato un grande giocatore della Juve, un grande allenatore, però ormai il suo mestiere è l'allenatore. Ha fatto l'allenatore al Chelsea e ha vinto con il Chelsea e credo che le persone che amano il calcio debbano essere felici del ritorno di Antonio in Italia, perché è un grande allenatore. Non credo si possa dire tradimento, altrimenti farebbe l'allenatore solo alla Juve".



RAZZISMO - Infine Thuram è tornato sulla polemica a distanza avuta qualche settimana fa per alcune parole espresse dal centrale della Juve Leonardo Bonucci sul giovane attaccante Moise Kean, vittima di ululati razzisti a Cagliari dopo un'esultanza da lui ritenuta provocatoria: "Il caso Kean? Ho avuto la fortuna di parlare con Bonucci, ci siamo spiegati e lui ha riconosciuto di non aver detto quello che pensava. Sapeva che le persone che avevano sbagliato erano i tifosi".