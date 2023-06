Il no al Lipsia, il PSG sfumato. Ora perè arrivato il momento della svolta finale. Siamo all'ultima curva di una corsa che è iniziata in realtà già durante il Mondiale di Qatar 2022 in cui è stato protagonista con la Francia e che allora vedeva una squadra protagonista assoluta delle trattative. Era, volata addirittura in Qatar per incontrare giocatore e agenti, e che almeno fino ad oggi sembrava però essere uscita di scena. Il sorpasso in corsia box l'aveva compiuto il Milan che oggi, a una curva dal traguardo, si sente sicura della scelta del centravanti ormai ufficialmente svincolato dal Borussia Monchengladbach, ma è davvero così?Il club rossonero,nel corso delle ultime 3 settimane arrivando a proporre al giocatore unUna proposta ritenuta solida, che l'attaccanta classe 1997 non ha mai rifiutato e che era in procinto di accettare.Abbiamo usato l'imperfetto e non l'indicativo perché riprendendo la metafora del gran premio, in questo ultimo giro di pista chi era partito in pole position si è incredibilmente rifatto sotto ripresentandosi clamorosamente negli specchietti retrovisori del Milan e con il DRS attivo per un sorpasso clamoroso.La partenza di Edin Dzeko ha infatti liberato lo slot per un attacco che già nel 2021 doveva vedere Thuram protagonista (salvo poi sfumare per il già noto infortunio al ginocchio con l'arrivo in nerazzurro di Correa). L'Inter può offrire un ingaggio leggermente più alto e, soprattutto essere più morbido del Milan sui discorsi legati alle commissioni per la firma.- La palla, sì torniamo al calcio, è ora sul piede destro del figlio di Lilian Thuram che, almeno fino ad oggi, ha fatto sapere alle società che avrebbe preso la sua decisione finale entro 24 ore. Il Milan si sente giustamente in vantaggio, l'Inter non molla la presa e spera nella beffa. Sarà Marcus a scegliere fra due progetti differenti, anche tattici, con due offerte economiche molto simili sul tavolo.