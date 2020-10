Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Borussia ​Mönchengladbach, Marcus Thuram (figlio di Lilian), ha parlato dell'Inter, che domani sarà sua avversaria in Champions.



“È una squadra fortissima: dal portiere fino all’attaccante è difficile dire chi sia il migliore. Però ho sempre avuto una grande ammirazione per Lukaku. Lo seguivo quando era giovanissimo, per me è sempre stato una fonte di ispirazione. Spero di diventare più forte di lui, lavoro tutti i giorni per diventare uno dei migliori al mondo”.