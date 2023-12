Marcus Thuram è intervenuto a Dazn nel post partita della sfida vinta 2-0 contro la Lazio e che lo ha visto protagonista con il gol del raddoppio che ha chiuso la gara.



LA CAPOLISTA SE NE VA - “Il coro? No, non ho sentito… Se quattro punti di vantaggio dalla Juve sono tanti non lo so, abbiamo fatto una bella partita ma il campionato è lunghissimo”.



AIUTARE I COMPAGNI - “Io provo sempre ad aiutare i compagni, poi se riusciamo a vincere sono felice”.



BARELLA - “Lui mi piace molto, se riesco a ricevere un assist da lui sono felice”.



IL GRUPPO - “Un gruppo cui piace giocare e allenarci insieme, ci amiamo come fratelli”.