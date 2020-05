Continua a segnare Marcus Thuram, attaccante classe 1998 del Borussia Mochenchengladbach con colpi da talento vero arrivato con quelli di oggi a quota 10 gol in Bundesliga. Figlio d'arte del grande Lilian, è un'occasione di mercato perché il suo prezzo è sceso intorno ai 15/18 milioni di euro con la pandemia che ha condizionato anche questi affari. Secondo La Nazione, in gran segreto lo sta trattando da settimane la Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso ha fatto capire di avere in serbo un colpo straniero, Thuram piace molto e la ricerca di un esterno per la Fiorentina è appena iniziata.