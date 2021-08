Marcus Thuram vuole l'Inter e lo ha già fatto sapere al proprio club. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ma non tutte le storie sono uguali in questi luoghi. Anzi, proprio il cambio di gestione tecnico era il segnale di un rinnovamento che non è sfuggito al figlio d’arte entrato nel mirino dei nerazzurri. Thuram junior guadagna 2,5 milioni netti fino al 2023 e ha fatto subito presente che non rinnoverebbe se l’attuale club gli impedisse di cogliere al volo la possibilità di tornare nell’amato Bel Paese”.