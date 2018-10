Il difensore argentino della Salernitana, Tiago Casasola ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mia sorella Micaela gioca ad handball, a casa ho il poster di mio padre che marca Maradona quando giocava a calcio a 5 dopo la squalifica negli anni Novanta".



"La nazionale? Io lavoro e so che non è facile, l'Argentina è una delle prime 5 nazionali al mondo. Se arrivasse la chiamata azzurra visto che ho il passaporto italiano grazie a mio nonno di Varese? Certo che ci penserei. Al di là del momento un po' così, tra le prime 5 al mondo ci metto anche l'Italia. E per me sarebbe un grande orgoglio, ho sangue azzurro nelle vene".