Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro lo Slavia Praga in Europa League: "Come ha detto ieri Mourinho per noi la partita della vita è sempre la prossima, c'è un grande spirito di squadra e tutti vogliono aiutare. L'importante per noi è vincere per arrivare primi e quindi sono venuti tutti quelli che potevano per vincere".



BOVE SARA' IL FUTURO DELLA ROMA? - "E' un bambino d'oro, da persona, giocatore e professionista. E' stato sempre uno che è voluto rimanere per imparare con Mourinho. Oggi è molto felice di tutte le opportunità che merita, sta giocando benissimo. Sul contratto mi piace, lavoriamo molto e parliamo poco. Nel momento giusto tutti lo sapranno, è il futuro della Roma".



N'DICKA MIGLIORATO RISPETTO ALL'IINIZIO? - "E' un giocatore che ha fatto più di 200 partite a Francoforte, il calcio italiano è diverso ed ha avuto un periodo di adattamento. Il calcio è diverso, gli avversari giocano in modo diverso e la rosa è totalmente diverso. Sono contento di quello che ha fatto fino ad adesso. Ha ancora 23 anni, ha grandi margini di crescita, non lo abbiamo preso come prodotto finito ma come giocatore da far crescere".



SI ARRIVERA' A UN DERBY SENZA TROPPE PAROLE PRIMA? - "Sono concentrato solo su questa partita, parliamo solo di questa sera".