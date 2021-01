. Poi, per sognare chissà cosa, c'è sempre tempo. Leggo con vivo interesse come l'avvento di Tiago Pinto a Trigoria dovrebbe accelerare le operazioni di mercato.Tutto giusto, ma a mio parere il reparto che ha davvero problemi non è la linea difensiva - dove ci si può arrangiare, più o meno, avendo Fonseca (bravissimo nel farlo) non solo recuperato ma anche imposto Karsdorp a livelli eccellenti: le prestazioni sono in impennata, così come gli assist –. Per il resto, non mi sembra che la Roma disponga di un parco centrocampisti di grande livello e affidabilità.Partiamo da Pellegrini, che certo non è un regista (anche se qualcuno deve avergli fatto credere il contrario...)E' un problema tattico o cosa? E soprattutto: quale sarebbe il suo ruolo? Un fatto è certo: Pellegrini è in difficoltà e forse il posto giusto è davvero quello nel tridente alle spalle di Dzeko. E comunque un fatto è certo: il giocatore va recuperato ai suoi livelliE, ancora, Diawara. Forse è quello che ha deluso di più in proporzione alle aspettative. E mi pare che la sua parabola romanista sia ai titolo di coda. A gennaio o alla fine della stagione.Il figlio di Dodo Chierico, uno dei grandi protagonisti dell'era di Liedholm e della grande Roma di Falcao, Conti, Pruzzo e tutti gli altri. Chierico è un talento che andrebbe provato, senza dubbio, magari negli spezzoni di partite già in cassaforte. E poi, certo, aspettando Zaniolo, sperando che la sfiga la smetta di tormentare questo straordinario giocatore. Tutto questo per dire che la Roma avrebbe bisogno di muscoli e personalità a centrocampo, uno sul genere del Ninja per capirci, uno che sia in grado di garantire “metri e muscoli”, come amava dire Luciano Spalletti proprio dell'ex centrocampista trigoriano, ora tornato a Cagliari.