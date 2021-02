Tiago Pinto parlerà domani alle 15,30 in conferenza stampa a Trigoria per spiegare le scelte di mercato della Roma nell’ultima sessione invernale. Saranno tanti i nodi da sciogliere per il gm, dal rilancio decisivo per Reynolds allo scambio saltato Dzeko-Sanchez, passando per l’accordo raggiunto con Stefan El Shaarawy.