Tiago Pinto: “Huijsen è tra i cinque centrali più forti al mondo”

AFP via Getty Images

Tra i segreti della stagione del Bournemouth, che a tre giornate dalla fine della Premier League si sta giocando un posto in Europa, c’è una difesa di ferro che non fa passare (quasi) nessuno: con 42 reti subite è il quarto miglior reparto del campionato dopo Liverpool, Arsenal e Chelsea; stessi gol presi del Nottingham Forest e meglio di Newcastle e Manchester City.



QUANTO VALE LA CLAUSOLA DI HUIJSEN COL BOURNEMOUTH



TIAGO PINTO: “HUIJSEN TRA I 5 CENTRALI PIÙ FORTI AL MONDO” - Tra i difensori del club inglese, l’uomo-copertina è l’ex Juventus e Roma Dean Huijsen: “Quando è arrivato a Roma, due giorni dopo i suoi compagni mi chiedevano dove lo avessi trovato uno così - ha raccontato il ds Tiago Pinto a gianlucadimarzio.com - Per me oggi è uno dei cinque migliori difensori centrali del mondo e in due anni sarà il migliore. Prendere Huijsen è come prendere un biglietto della lotteria sapendo che è già vincente”.

- Pinto continua a parlare di Huijsen, spiegando cosa c’è dietro la crescita del ragazzo che ha da poco compiuto vent’anni: “Dean anche per ‘colpa’ della sua famiglia, è un ragazzo molto intelligente, parla cinque lingue e ha un supporto incredibile da parte della sua famiglia. Non può andare male”.