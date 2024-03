Tiago Pinto spaventa la Roma sul futuro di Dybala: 'Non so se resterà'

La Roma e Paulo Dybala, un matrimonio fortunato che però rischia di interrompersi in estate. L'attaccante è il faro della formazione di Daniele De Rossi, ha già segnato 12 gol e 7 assist in 20 partite ma, con un contratto in scadenza al 30 giugno del 2025, il suo futuro è un'incognita. Ne ha parlato anche Tiago Pinto, l'ex ds giallorosso, a Sky Sport. Queste le sue parole.



FUTURO DYBALA - "Paulo è un bambino d'oro. Grande giocatore, ma anche una grande persona. Non nascondo che prima di conoscerlo avevo una grande ammirazione nei suoi confronti, adesso è aumentata perché come persona e come professionista è spettacolare. Se resterà alla Roma? Se Dybala va in un altro club con la clausola, non posso tornare a Roma.. È felice a Roma, poi sul futuro non so".