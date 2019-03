Alexandre Pato, attaccante del Tianjin, può lasciare la Cina per problemi societari, con un suo ritorno in Brasile che è più di una probabilità. L'ex Milan, su Instagram, pubblica post criptici circa il suo futuro: "Che cos'è la felicità? La verità arriva sempre trionfando, non importa se se tentano di nasconderla. Le bugie sono solo un ritardo dell'inevitabile".