L'ex obiettivo, in estate, di Roma e Milan Youri Tielemans ha fatto chiarezza sulla sua situazione con l'Aston Villa a seguito di voci che lo davano già sul mercato. Il centrocampista belga, arrivato in Inghilterra a giugno, ha affermato, infatti, di voler giocare di più, ma non ha alcuna intenzione di lasciare il club ed è convinto di potersi ritagliare un posto da titolare nelle prossime giornate di campionato.