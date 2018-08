"La Juventus è casa mia, io sono juventino da quando sono nato". Se la conferenza stampa odierna di Leonardo Bonucci si dovesse riassumere in meno di 20 parole sarebbero queste quelle che meglio di ogni altra spiegherebbero il perché di un viaggio che doveva essere di sola andata e che invece, nel giro di un anno, ha visto Leonardo Bonucci tornare a vestire la maglia bianconera dopo aver scelto di lasciare la Vecchia Signora per sposare il Diavolo.Già, il Diavolo. E’ proprio così che – metaforicamente – alcuni tifosi vedono ancora Leonardo Bonucci. Come di fronte a un ex che li ha traditi, alcuni tifosi bianconeri non riescono ancora a perdonare. Non lo faranno nelle prossime ore né nelle prossime settimane.