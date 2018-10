Vittoria per distacco - come da vostra definizione - per lache vedete campeggiare in copertina, in quanto la scorsa settimana ha raccolto la maggioranza dei vostri voti.Bellissima ed intrigante, non solo posta foto con la maglia della sua squadra del cuore, ma si diverte anche aInsomma, una vera tifosa DOC, quindi doppi complimenti a lei e a voi che l'avete votata. Accanto a lei, in copertina, potete ammirare un'altra tifosa bianconera, solo per darvi un piccolo assaggio delle nuove foto di oggi: insieme alle immancabiliuna maliziosa tifosa del, una del mitico, una tutta occhi azzurri dell', una simpaticacon l'amico a quattro zampe, e per finire unaTutte diverse, alcune sorridenti altre più enigmatiche, ma tutte bellissime nel loro genere;per farle vincere il primo piano della prossima settimana! Per le ragazze, signore e signorine: mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate diBuon tifo a tutte!