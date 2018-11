Non c'è stata storia, con ampio distacco la bianconera alessbrit si aggiudica la copertina di questa settimana essendo stata in assoluto la più votata!

Ormai gli habitué della rubrica la conoscono molto bene, in quanto da vera tifosa DOC non manca mai di postare un nuovo scatto con indosso i colori della sua Juve per propiziare la vittoria prima di ogni match, vittoria che anche ieri è arrivata... dunque complimenti a lei e a voi che l'avete votata.

Ma alessbrit non è certo l'unica, ci sono tante altre tifose stabilmente presenti nella nostra gallery, come non menzionare lavaleferry, sempre splendida con i suoi occhioni verdi o Giada Maggioni, tifosa rossonera costantemente presente a San Siro, così come altri 'volti nuovi' che ogni settimana vi proponiamo: si parte con le interiste, oggi particolarmente 'piccanti', poi milaniste, juventine e per finire tre laziali.



Chi vince oggi? Ditecelo con un commento per vederla in copertina la prossima settimana!

Per le ragazze, signore e signorine: mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.

Buon tifo a tutte!