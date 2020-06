. Spero sia possibile in tempi molto rapidi, mi auguro già ai primi di luglio".ha le idee chiare sui prossimi passi da compiere per riportare il calcio alla normalità: riaprire gli stadi ai tifosi. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ricapitola oggi il piano del presidente dellaper consentire- Come cinema e teatri, l'idea è quella di riaprire parzialmente gli impianti garantendo sempre il distanziamento sociale previsto dai protocolli anti contagio. L'idea ricalca quella espressa dal presidente della, ma questo fa sorgere un problema per: le società sarebbero quindi costrette a scegliere quali tifosi possano rientrare e la linea predominante sarebbe quella di privilegiare aree corporate e hospitality, venduti a sponsor insieme a servizi vip come catering e parcheggi. E i rimborsi per gli abbonati? Nessun club ha ancora provveduto perché con la riapertura degli impianti per le ultime giornate dovrebbe essere emesso un voucher solo per un certo numero di partite.. Sia per questioni di sicurezza, perché nelle curve sarebbe impossibile per gli steward imporre il certe norme e vigilare sul loro rispetto, sia per la ferma contrarietà del ministro dello Sport: "Alla riapertura del calcio il tifo violento non avrà alcuno spazio" aveva dichiarato dopo la manifestazione del 7 giugno dei gruppi ultras e degli estremisti di destra al Circo Massimo. Possibile quindi che inizialmente le curve rimangano chiuse.