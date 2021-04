Mille persone negli impianti all'aperto per le regioni in zona gialla. Il tutto, però, solo da 1 giugno: è quanto prevede il Decreto riaperture del governo, che ha così sancito la chiusura della Serie A a porte chiuse. Discorso diverso, invece, per l'Europeo: dopo una lunga trattativa con l'esecutivo, Figc e Uefa hanno strappato il sì per il 25% della capienza dell'Olimpico.



SPERANZA COPPA ITALIA - Eppure, un'eccezione potrebbe essere fatta. La data cerchiata in rosso è il 19 maggio, giorno della finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta in programma a Reggio Emilia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il Dipartimento dello Sport e la Sottosegretaria Valentina Vezzali non hanno mai smesso di lavorare, appellandosi anche al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto, dove si legge che "in relazione a specifici eventi o competizioni può essere stabilita, di concerto con il ministro della Salute, una data diversa". L'obiettivo della Figc è ottenere una deroga sulla capienza, aprendo il Mapei Stadium al 10% (2.300 persone). Le prossime ore saranno decisive.