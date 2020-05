Chi ha detto che i tifosi non possano essere allo stadio a sostenere i propri beniamini nonostante le limitazioni per l'emergenza coronavirus? In tempi digitali quasi tutto è possibile e dalla Danimarca arriva una nuova iniziativa. L'AGF, club di Aarhus, il 28 maggio affronterà il Randers FC nella ripartenza della Super Liga e per l'occasione ha annunciato che collegherà i propri tifosi allo stadio in una nuova esperienza digitale: come si legge in una nota del club infatti, grazie alla collaborazione con la piattaforma Zoom i tifosi potranno accedere a una versione virtuale dello stadio con un biglietto gratuito, come inizierà la partita i fan potranno seguirla assieme a coloro i quali hanno un biglietto nella stessa sezione virtuale. Saranno 22 le diverse sezioni tra cui scegliere, sulle tribune del Ceres Park, stadio dell'AGF, saranno installati vari schermi che mostreranno i tifosi intenti a seguire la partita: in un modo curioso e innovativo quindi, fan e giocatori saranno comunque connessi alla ripresa del campionato danese.