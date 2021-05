La Figc e la Lega Serie A chiedono la riapertura degli stadi per le ultime due giornate di campionato nel weekend del 15-16 maggio e domenica 23 maggio. Sempre secondo La Repubblica, la richiesta è per il 20% della capienza, mentre l'esecutivo è disponibile a permettere l'ingresso a mille spettatori per impianto nonostante il parere contrario del Cts.



In ogni caso per assistere alle partite dal vivo serve il "green pass": essere vaccinati, aver già avuto il Covid o aver fatto il tampone nelle 24 ore precedenti alla gara.