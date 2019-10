Prima i fischi di una parte dei tifosi, quando lo speaker ha pronunciato il suo nome durante la lettura delle formazioni di Torino-Cagliari, poi quelli ancora più sonori - arrivati da tutto lo stadio - al termine della partita a sancire una bocciatura del gioco della sua squadra nonostante l’1-1 in rimonta, infine il comunicato della Maratona, con gli ultras che hanno chiesto, senza troppi giri di parole, il suo esonero. Per Walter Mazzarri questi sono i giorni più complicati della sua esperienza al Toro. Ed entro la fine della settimana la situazione potrebbe deteriorarsi in maniera irreversibile: se domani contro la Lazio e, soprattutto, sabato nel derby contro la Juventus la formazione granata non darà convincenti risposte sul campo alle opache prestazioni delle ultime giornate, il tecnico toscano potrebbe essere realmente esonerato.

