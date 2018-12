Ancora scontri, ancora ultras protagonisti. Un gruppo di tifosi del Torino, in viaggio verso Roma per la trasferta contro la Lazio, è stato aggredito da un gruppo di ultras del Bologna mentre erano fermi per una sosta all'autogrill Chianti est, in Toscana.



SASSI SUL PULLMAN - I bolognesi, diretti a Napoli, hanno lanciato pietre contro il pullman, fermo, sulla piazzola, spaccando diversi vetri. Come racconta torino.corriere.it, all'arrivo della polizia, gli ultras del BoloGna sono scappati. I granata, invece, hanno ripreso la loro marcia verso Roma, con dei cartoni in sostituzione dei vetri rotti.