Tifosi dell'Olympiacos nel settore della Fiorentina: la Uefa blocca 300 biglietti, ma c'è chi è passato ugualmente

Redazione CM

un' ora fa



L'affluenza dei tifosi allo stadio dell'AEK Atene per la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina si è svolta in maniera relativamente tranquilla, rispettando l'organizzazione della Uefa, ma non mancano delle sorprese. Infatti, secondo quanto riportato da Violanews.com, alcuni sostenitori greci sono riusciti ad avere un titolo d'ingresso valido tramite intermediari italiani e, sebbene in circa 300 siano stati bloccati, qualcuno è passato.



I tifosi viola, nell'occasione, indossano maglie bianche con la sagoma della faccia di una donna guerriera dotata di elmo sul retro e la scritta "Nel fragore della battaglia il cuore di un eroe non trema" davanti.