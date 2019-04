I tifosi della Fiorentina scioperano. Dopo una riunione dell’ATF (Associazione Tifosi Fiorentini), è stata presa la decisione di disertare gli spalti del ‘Franchi’ per i primi quarantacinque minuti della gara contro il Bologna, in protesta contro l’operato dei Della Valle. «Registriamo un fronte compatto nei confronti di una proprietà colpevole di aver abbandonato da anni la nostra amata Fiorentina», si legge nel comunicato. Una scelta che non passerà inosservata. «Nella seconda frazione, tutti insieme sosterremo la squadra», conclude la nota dell’ATF.