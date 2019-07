Así luce la placa de Antoine Griezmann es el Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/z2Kd3n2nYb — Fútbol al Momento (@2Futalmomento) 13 luglio 2019

Il passaggio didall'al, un anno dopo il grande no, non va giù ai tifosi Colchoneros che anzi, lo vedono come un vero e proprio tradimento. E la rabbia esplode. Non solo sui social, dove l'attaccante francese è costante oggetto di insulti. No, ai fan dell'Atletico non basta, bisogna cancellare il grande traditore e allora. "L'Atletico non si tocca" recitano gli adesivi e le scritte con cui è stata imbrattata la targa e che hanno reso illeggibile il nome del 'traditore'. Atletico-Barcellona, l'atmosfera è già rovente in attesa del primo scontro sul campo.