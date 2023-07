"Orrendo", "Sembra un simbolo neonazista", "Offende la storia della nostra città": città in rivolta contro il nuovo simbolo dello Spezia Calcio. Molti tifosi e cittadini hanno visto nel rebranding del logo della squadra di casa diverse assonanze con simbologie che richiamano al nazismo e a movimenti di estrema destra.



LA RACCOLTA FIRME - È scattata anche una raccolta firme, sulla piattaforma change.org, per chiedere alla proprietà di non adottare il nuovo simbolo.